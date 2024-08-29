中海油上半年純利股息齊增25% 創新高
中國海洋石油(00883)積極增加產量的進展順利，就算國際油價已非處2022年同期俄烏戰爭爆發時高位，今年上半年集團純利照樣創新高，按年增長25.04%至797.31億元（人民幣‧下同）；中期息每股74港仙，按年增加25.42%，也是新高，派息比率維持約40%。
業績公告顯示，截至6月底止半年，中海油收入按年升18.07%至2,267.7億元，其中油氣銷售收入按年升22.03%至1,851.12億元。
基金：美減息油價勢升
期內，全球油氣產量為3.626億桶油當量，按年升9.28%，日均產量創新高。中海油另一優勢是成本控制，期內每桶油當量的成本為27.75美元，按年慳1.49%，儘管當中明顯有人民幣兌美元貶值的「貢獻」，但以人民幣計的「作業費用」整體按年僅升8.44%，粗略估計每桶僅不用7美元。作為參考，中國石油(00857)上半年的油氣單位操作成本為每桶11.03美元。
中海油是國家保障能源供應自主的先鋒，董事長汪東進指，中國海域的資源自然遞減率持續降低，該企向來不會展望油價，現時主旋律都是憂慮需求偏軟，尤其是中國。然而，私募基金凱雷集團有另類見解，說高息環境令最多1,000億美元的資金從原油實貨和期貨，調往美國貨幣市場，所以隨着美國減息，形勢就會反過來，就如日本央行加息令日圓套息交易被拆倉，油價自然會升。
中石油料煉油業務向好
至於中石油，其上半年業績亮點除上游，還有化工。副總裁何江川表示，化工業務的盈利能力受周期影響，但集團已投資一些公司開發新材料，減輕周期所帶來的不確定性。就煉油業務盈利下滑，另一副總裁李汝新稱，已透過技術進步消化很多市場因素，以內地經濟繼續復甦，業務下半年樂觀向好。
中石油日前斥59.79億元向母企收購中油電能（中國石油集團電能有限公司）全部股權。總裁黃永章表示，交易有集團把新能源業務和售電業務融合發展。何江川預期，新能源業務到2035年會達到產量三分之一，2050年再升至一半。
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