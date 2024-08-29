中海油上半年純利股息齊增25% 創新高

業績公告顯示，截至6月底止半年，中海油收入按年升18.07%至2,267.7億元，其中油氣銷售收入按年升22.03%至1,851.12億元。

中海油是國家保障能源供應自主的先鋒，董事長汪東進指，中國海域的資源自然遞減率持續降低，該企向來不會展望油價，現時主旋律都是憂慮需求偏軟，尤其是中國。然而，私募基金凱雷集團有另類見解，說高息環境令最多1,000億美元的資金從原油實貨和期貨，調往美國貨幣市場，所以隨着美國減息，形勢就會反過來，就如日本央行加息令日圓套息交易被拆倉，油價自然會升。

中石油料煉油業務向好 至於中石油，其上半年業績亮點除上游，還有化工。副總裁何江川表示，化工業務的盈利能力受周期影響，但集團已投資一些公司開發新材料，減輕周期所帶來的不確定性。就煉油業務盈利下滑，另一副總裁李汝新稱，已透過技術進步消化很多市場因素，以內地經濟繼續復甦，業務下半年樂觀向好。

中石油日前斥59.79億元向母企收購中油電能（中國石油集團電能有限公司）全部股權。總裁黃永章表示，交易有集團把新能源業務和售電業務融合發展。何江川預期，新能源業務到2035年會達到產量三分之一，2050年再升至一半。