比亞迪半年多賺24%

管理層表示，新能源汽車銷量持續創新高，市佔率進一步提升，蟬聯內地汽車銷量冠軍，穩居全球新能源汽車銷量第一。期內，汽車、汽車相關產品及其他產品總收入錄2,283.16億元，按年升9.33%，佔總收入逾75%。

更重要是，該分部毛利率按年擴大3.27個百分點，達23.94%。隨着乘用車業務全球化加速布局，集團積極推進本地化生產進程，其中泰國、巴西及匈牙利的工廠建設穩步推進。

比亞迪電子收入飆四成 西方多國先後增加中國電動車關稅，但比亞迪執行副總裁李柯表示，海外市場未來在全球銷售中佔據近一半。今年海外銷量有望達到50萬輛，前7個月錄27萬輛，約佔總銷量14%。分析認為，這表明公司將繼續建立全球生產基地，抵銷西方加徵關稅的影響。

隨着自動駕駛及連網汽車業務擴大，公司會在歐洲多國建立數據中心，避免將數據送回中國，解決資料安全問題。

展望下半年，客戶在平板電腦的外形和功能實現新突破，着眼於可摺疊設計和毋須佩戴眼鏡即可觀看的3D影像。公司將持續強化技術領先優勢，把握市場復甦及人工智能（AI）賦能帶來的新發展機遇。

理想經調整純利縮44% 另一藍籌新能源車公司理想，上季交車量按年升25.5%，但總收入按年僅升10.55%至316.78億元，非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利更按年跌44.3%至15.04億元。上半年累計，列帳純利16.95億元，按年跌47.4%。

車廠大打價格戰下，理想上季賣車毛利率為18.74%，按年跌2.3個百分點，按季續跌0.59個百分點，期內自由現金流為負18.52億元，較首季的逾50億元收窄。理想指引本季交車量按年升38至47.5%，但收入按年僅升13.7至21.6%，首席財務官李鐵表示，公司在優化成本結構的同時，堅定投入技術與產品革新，推動業務穩健增長。

中國乘聯會公布，8月首25日，新能源車市場零售71.8萬輛，按年增長48%，按月增長18%；今年以來累計零售570.7萬輛，按年增長35%。

比亞迪股份中期業績摘要