港股回吐182 連續8日成交不足千億

港股昨日回吐，恒生指數收跌182點或1%，全日成交939.3億元，已是連續第8日成交少於千億元規模。美元喘穩，在岸人民幣收報7.126兌每美元，較上日升36點子；中間價亦升至7.1216兌每美元。

恒指昨日低開26點，曾倒升4點，高見17,879點，惟後繼無力，低見17,659點，最多挫215點，最終收報17,692點。國企指數跌80點或1.27%，報6,225點；科技指數收報3,445點，跌55點或1.59%。南下「北水」淨流入26.7億元。

富衛傳9月再申請港上市 美資券商高盛指，農夫山泉上半年業績符預期，樽裝茶勢頭強勁，而果汁銷量增長亦高於預期，抵銷了瓶裝水銷量下降的影響，維持「買入」評級及目標價50元。中資券商華泰證券考慮到農夫山泉短期瓶裝水行業競爭激烈，產品價格受壓，下調其盈利預測，目標價由52.5元降至36.85元，相當預測今年市盈率30倍，維持「買入」評級。

另據外媒報道，富衛最快9月再次遞交在港上市申請，但由於市場環境充滿挑戰，集資額可能低於兩年多前確定的最初目標10億美元（約78億港元）。

信誠證券聯席董事張智威表示，市場對美國聯儲局9月減息的預期持續升溫，美元回落，人民幣匯價回升，帶動港股近期反覆向上。不過，恒指由8月初的16,400點升至17,800點水平，累積升幅已多，相信減息的利好消息已大部分反映，加上成交未能配合，在塘水滾塘魚下，大市難有大升空間。

此外，會計財務匯報局（會財局）在截至今年3月底止年度，篩選130份上市實體的財務報表進行審閱，並就此展開77宗調查及14宗查訊，發現有3方面失當行為，分別是未能盡職行事及保持專業謹慎態度、未能行使專業判斷及專業態度，以及未能遵守會財局施加的要求。