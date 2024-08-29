申洲首6月多賺37% 派息1.25元

期內集團整體毛利率約29%，按年上升6.6個百分點。產品分類方面，運動類產品銷售額按年上升約7.61%至92.12億元，佔總銷售額比重約71%。休閒類產品期內銷售額按年上升約20.04%至27.6億元，佔總銷售額比重約21.3%。惟論增幅，以內衣類產品銷售額按年增幅最大，達47.38%，至9.03億元，佔總銷售額約7%。

富瑞謂，申洲上半年銷售額低於市場預期，目標今年收入達按年雙位數增長或出現重大風險，料公司管理層或下調今年銷售指引，但同時建議投資者持謹慎態度，主因這已是集團第四次無法達到其收入預測，認為集團需求存在結構性風險。該行維持申洲目標價67港元及「持有」評級。