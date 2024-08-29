申洲首6月多賺37% 派息1.25元
申洲國際(02313)公布截至今年6月底止上半年賺約29.31億元（人民幣‧下同），按年上升37.81%，每股盈利1.95元；中期息每股1.25港元，比去年同期上升約31.57%。集團表示，盈利上升，主要受到整體產能利用率按年明顯上升，以及海外新工廠規模擴大，效率持續提升，預期下半年業務保持按年增長，整體之產能利用率亦將維持在理想水平。
運動類銷售額升7.6%
不過，該企上半年銷售額為129.75億元，按年上升約12.22%，表現遜市場預期，故昨日股價受壓，收報64.25港元，跌5.17%。
期內集團整體毛利率約29%，按年上升6.6個百分點。產品分類方面，運動類產品銷售額按年上升約7.61%至92.12億元，佔總銷售額比重約71%。休閒類產品期內銷售額按年上升約20.04%至27.6億元，佔總銷售額比重約21.3%。惟論增幅，以內衣類產品銷售額按年增幅最大，達47.38%，至9.03億元，佔總銷售額約7%。
富瑞削安踏目標價
投行高盛指，申洲中期純利勝該行預期，但收入遜預期。該行予申洲「買入」評級，目標價105港元。
富瑞謂，申洲上半年銷售額低於市場預期，目標今年收入達按年雙位數增長或出現重大風險，料公司管理層或下調今年銷售指引，但同時建議投資者持謹慎態度，主因這已是集團第四次無法達到其收入預測，認為集團需求存在結構性風險。該行維持申洲目標價67港元及「持有」評級。
券商對從事體育用品零售的安踏體育(02020)前景看法有分歧。富瑞憂慮FILA品牌銷售增速放緩，並存在長期調整風險，繼而削目標價11%至120港元；瑞銀相信，安踏下半年促銷情況或會加劇，增長前景存不確定性，目標價為107.5港元。安踏昨日收報74.85港元，升4.47%。
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