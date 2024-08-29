日清半年純利1.7億 股價軟
亞洲地區即食麵及急凍食品等消費低迷，日清食品(01475)截至6月底止上半年營業額18.22億元，按年跌5.53%，即使重要原材料成本緩和，帶動上半年毛利率由去年同期約34.12%增至34.97%，但實際比今年首季的35.98%有所回落；純利按年微跌1.28%至1.69億元；每股盈利16.24仙，不派息。其股價績後受壓，收報4.12元，跌約2.13%。
香港及亞洲收入跌6%
單計第二季，日清的純利據推算約5,154.2萬元，較首季約1.17億元急削56.3%。上半年業績公告顯示，該企旗下香港及其他亞洲業務收入按年跌6.07%至7.05億元，主要由於香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，抵銷其他亞洲地區的增長。目前來自香港及其他亞洲業務的收入佔集團總收入38.73%，而該分部業績更倒退33.98%至3,694.2萬元。
內地方面，由於消費者信心疲弱、消費增長勢頭放緩及外匯匯率換算的負面影響，收入減少5.19%至11.16億元，佔集團總收入61.26%，拖累該分部業績亦跌8.01%至1.73億元。惟集團整體經調整除息、稅、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）升1.5%至約3億元，相當於期內經調整EBITDA利潤率16.46%。
日清預期香港經濟將於本年度餘下時間持續增長，雖然港人跨境前往深圳為本地飲食行業帶來壓力，但該企仍謀求香港即食麵收入進一步增長，將其業務組合進一步多元化至非麵類業務。同時，將持續拓展至台灣及南韓等新市場。在今年6月，日清提出以2.71億收購南韓Gaemi Food，收購事項料於9月或前後作實。
蒙牛盈利24億減19%
內地乳業股蒙牛乳業(02319)也受累需求不及預期，需供矛盾凸顯，上半年收入及純利分別按年減12.61%及19.02%，各錄446.7億元人民幣及約24.45億元人民幣；不派息。即使原奶價格下降，毛利率升至40.3%，但由於原奶周期供過於求，原料粉庫存減值及應佔聯營公司損益由盈轉虧，上半年盈利下行，另公司擬在未來12個月斥20億元回購股份。
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