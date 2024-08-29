日清半年純利1.7億 股價軟

香港及亞洲收入跌6% 單計第二季，日清的純利據推算約5,154.2萬元，較首季約1.17億元急削56.3%。上半年業績公告顯示，該企旗下香港及其他亞洲業務收入按年跌6.07%至7.05億元，主要由於香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，抵銷其他亞洲地區的增長。目前來自香港及其他亞洲業務的收入佔集團總收入38.73%，而該分部業績更倒退33.98%至3,694.2萬元。

內地方面，由於消費者信心疲弱、消費增長勢頭放緩及外匯匯率換算的負面影響，收入減少5.19%至11.16億元，佔集團總收入61.26%，拖累該分部業績亦跌8.01%至1.73億元。惟集團整體經調整除息、稅、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）升1.5%至約3億元，相當於期內經調整EBITDA利潤率16.46%。

日清預期香港經濟將於本年度餘下時間持續增長，雖然港人跨境前往深圳為本地飲食行業帶來壓力，但該企仍謀求香港即食麵收入進一步增長，將其業務組合進一步多元化至非麵類業務。同時，將持續拓展至台灣及南韓等新市場。在今年6月，日清提出以2.71億收購南韓Gaemi Food，收購事項料於9月或前後作實。