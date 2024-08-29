首6月虧損擴至2.5億 有線寬頻續資不抵債

公司兩大生意之一的媒體業務，上半年收入錄1.07億元，雖有所上升，但未扣除企業開支及折舊前之應列報分部業績卻蝕1.97億元，且虧損按年顯著飆92.22%。

電訊分部生意少8.5% 另一業務電訊分部，收入按年減少8.5%至約1.69億元。其寬頻及電話客戶數目由去年6月分別約17.2萬名及6萬名，進一步減少至約15.1萬名及5.2萬名。

期內，該公司持續經營業務服務成本（包括節目製作成本、網絡費用及銷售成本）增加約23.1%至約3.73億元。節目製作成本、網絡費用及銷售成本分別升約39%、11%及13%。公司的持續經營業務銷售、一般、行政及其他經營費用較去年同期增加約33%。

持續經營業務融資費用增加約64%至約5,900萬元，包括約2,100萬元為2019年6月發行非上市長期可換股債券、2021年3月發行非上市長期可換股債券的利息支出總額，約900萬元為租賃負債的利息支出及，另有約2,900萬元為帶息貸款利息支出，按年升約九成三。