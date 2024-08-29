美團經調整純利136億破頂

該企昨晚乘勢宣布，董事會已決定會不時再在場內回購10億美元（約78億港元）的股份，並會適時注銷近1.16億股庫存股份，相當於上月底總股數約1.9%，造就美國預託證券（ADR）周三早段曾升7.13%，折合較香港收市價高9.98%。

業績公告顯示，美團上季核心本地商業（外賣配送、到店消費、即時零售平台美團閃購等）收入按年增長18.51%，達606.81億元。面對內地整體「消費降級」潮流，管理層透露，正提升具「性價比」的餐飲外賣供應，包括「積極探索新的產品形態，以滿足不同領域——尤其在低價領域的消費需求」。

拼好飯訂單日破800萬 另外，專注低價外賣的「拼好飯」功能次季表現尤為強勁，單日訂單量峰值再創新高，突破800萬單，已成眾多中小商家新的增長驅動力，也幫助連鎖餐飲店提高效率和吸引年輕消費者。

至於不斷帶來現金流的到店酒旅業務（預約到餐廳、酒店等的消費），上季亦保持強勁增長，訂單量按年增長超過60%，年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。在當前的宏觀環境下，儘管消費者偏好改變，但對本地服務的需求仍然強勁。

董事長王興甚至表示，上季增加「低星酒店」的供應能力，以提供更多「差異化偏好」及「高性價比」選擇。言論間明顯暗示平價酒店需求強勁，跟如今內地人喜歡「窮遊」相符。他又提到，上季大眾點評把酒店「必住榜」擴展到港澳。翻查資料，大眾點評上無論是香港的餐廳「必吃榜」還是酒店「必住榜」，價格一般都比較相宜。

綜觀整份業績報告，與之前公布業績的電商龍頭一樣，美團也不斷強調「性價比」。管理層亦在業績電話會議上，有意無意地重申對低端市場的重視。王興亦承認，消費趨勢的變化帶來不同程度的挑戰，但會在供應方面創新調整，所以美團受到的業務增速影響有限。

新業務虧損收窄逾74% 另邊廂，向來被視為集團最大軟肋、不斷燒錢的新業務（包括主打社區團購的美團優選、小象超市等），上季經營虧損13.14億元，按年收窄逾74%。公司解釋，這是由於努力改善營運效率。之前管理層表示，新業務有望在今年內實現盈虧平衡。

展望未來，首席財務官陳少暉表示，相信行業競爭格局會逐漸穩定下來，從「由補貼驅動的增長」轉向「由ROI（投資回報率）驅動的增長」。他又表示，經營利潤率並非公司業務重點，因為該數字會受到不同業務的收入佔比變化而改變，建議關注公司的經營利潤金額增長幅度。

美團上季業績摘要