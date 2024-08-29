朗賢峯IIA擬本周開價

項目兩期於4月底開售至今累沽609伙，套現逾77.5億元。發展商昨日對傳媒開放參照第IIA期第1座7樓E室搭建的示範單位，實用面積482方呎，屬兩房間隔。

同系沙田名日‧九肚山夥代理推優惠，昨日起至9月30日，經中原購入一手單位首5名買家，可獲贈價值約5.6萬元的「置業旅遊禮券」。上海商業銀行的堅尼地城吉喆為指定單位增設「傢俬現金津貼折扣」，可享3萬至4萬元折扣或家具禮券。