朗賢峯IIA擬本周開價
鐵路盤紛紛展開新部署。鷹君(00041)何文田站朗賢峯，擬本周推出第IIA期的首張價單。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，該期數早前招標售出部分單位，首張價單涉及不少於84伙，定價參考該盤早前成交價。
項目兩期於4月底開售至今累沽609伙，套現逾77.5億元。發展商昨日對傳媒開放參照第IIA期第1座7樓E室搭建的示範單位，實用面積482方呎，屬兩房間隔。
Blue Coast下月削折扣
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，公布9月1日起削減3%折扣優惠。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，市場憧憬美國9月減息，項目交投持續，僅餘小量三房及四房戶，故削減優惠，即供付款最高折扣由15%下調至12%。
同系沙田名日‧九肚山夥代理推優惠，昨日起至9月30日，經中原購入一手單位首5名買家，可獲贈價值約5.6萬元的「置業旅遊禮券」。上海商業銀行的堅尼地城吉喆為指定單位增設「傢俬現金津貼折扣」，可享3萬至4萬元折扣或家具禮券。
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