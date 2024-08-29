新盤焦點：天璽‧天3層複式戶面積四千呎

新地代理總經理胡致遠表示，項目第1期提供906伙，住宅布局規劃上，以空中花園作上下分界，設4大區域，包括低層區域Elite Zone，佔718伙，戶型由開放式至三房間隔。高層區域分為Peak Tower、Pinnacle Tower及Apex Tower，共涉188伙，戶型由兩房起。

樓王單位設專屬電梯

他指，位於第3座32至50樓的區域名為Peak Tower，屬於樓王，設有專屬私人電梯大堂，提供60伙，標準戶均屬四房間隔，實用面積約1,300方呎起，包括第3座46樓B室，實用面積約2,000方呎，採四房雙套及工作間間隔；而3層複式戶亦位於該區域內。同系沙田瓏珀山昨招標連沽兩伙，共涉3,771.8萬元。