御半山II賣330萬破底

二手樓價跌勢持續，市場屢錄低價及蝕讓成交，屯門半新盤御半山II期一房單位，剛以項目新低價330萬元售出，約5年帳面大幅貶值約43%。

美聯梁浩文表示，上述單位為2B座中層J室，實用面積約312方呎，最近叫價348萬元，再減價18萬元沽出，呎價險守萬元關口，僅約10,577元。原業主2019年一手以約578萬元購入，帳面蝕約248萬元。

御皇庭335萬易手 二手私樓「3字頭」成交增多。該行王子超稱，上水御皇庭2座低層A室兩房戶，實用面積約364方呎，叫價350萬元，上車客原先打算買同區居屋，獲減價15萬元，以335萬元承接上址，呎價約9,203元。是次做價料為約8年低位。

近期不少業主止蝕離場。世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城18座頂層三房戶，實用面積約484方呎，放盤約一個月，累減50萬元，售650萬元，呎價約13,430元，約7年帳面虧蝕130萬元。

市場消息稱，屯門卓爾居5座低層戶以558萬元易手，呎價約10,499元，原業主於2017年購入，帳面虧損45萬元。

供應重災區仍是「蟹貨」集中地。利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1B座低層B室一房戶，成交價523萬元，約5年帳面蝕49.9萬元。消息指，啟德天寰1座中層戶，成交價2,500萬元，逾6年帳面跌價近19%。

此外，港島大屋苑套三房戶約一年間跌價逾「3球」。市場消息稱，小西灣藍灣半島1座高層海景戶，去年曾以逾1,380萬元售出，其後交易取消，剛以1,050萬元重售，呎價約13,981元。