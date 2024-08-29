租金5個月漲逾半成跑贏

本港私人住宅租金升勢持續，今年7月私人住宅租金指數報194.1點，按月上升約1.09%，已連漲5個月，累升約5.26%，大幅跑贏樓價。

據差餉物業估價署資料，上月私宅租金指數已升至2019年9月後的近5年新高，今年首7個月累升約4.35%。當中，實用面積約1,075方呎及以下中小型單位租金指數走勢較好，最新報198.1點，按月漲約1.12%，連升5個月，累漲約5.37%，今年首7個月更累升約4.48%，跑贏大市。實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報150.5點，今年截至上月只累升約2.87%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，「租金升、樓價跌」走勢背馳的情況並不常見，據該行「美聯樓價指數」及「租金走勢圖」，1997年至今的28年間，當中23年的樓價與租金的走勢一致，即「樓價升、租金升」、「樓價跌、租金跌」；期間只有5年兩者走勢背馳，當中3年（包括2003年、2015年、2019年）出現「樓價升、租金跌」。反觀，去年才首次出現「租金升、樓價跌」，而今年情況持續，即連續兩年出現相同情況，為歷來首次。他估計全年租金有力上升約8%。

YOHO Hub呎租$49新高 市場續錄新高租賃成交。中原王勤學稱，元朗The YOHO Hub1座中層J室一房戶，實用面積約326方呎，放盤5日以月租1.6萬元零議價租出，屬同類單位租金新高，呎租約49.1元，創屋苑呎租新高紀錄。