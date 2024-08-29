私宅售價跌幅8個月最傷

私宅樓價跌 租金續升

息口高企，本港住宅樓價持續下瀉。差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，今年7月私人住宅售價指數跌穿300點，按月再跌約1.88%，為去年11月後最大單月跌幅，並連挫3個月，累跌約4.13%；其中，以港島區細單位跌勢最急，今年首7個月累挫近11%，創逾8年新低。

據該署最新數字，私宅售價指數最新報296.8點，創2016年9月後的近8年最低，今年首7個月已累跌約4.66%。上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約25.45%。

7月兩類面積單位售價指數中，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報297.8點，按月挫約1.94%，連挫3個月，累跌約4.24%，為近8年最低。首7個月累挫約4.73%。

九龍中型戶呎價月冧9% 實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數跌勢相對輕微，最新報275.6點，按月僅挫約0.79%，也回落3個月，累跌約2.34%，首7個月累挫約1.75%。

此外，據該署臨時數字，今年7月撇除買賣量不足20宗的類別，共有10個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時有另外3個類別上升。

上月以九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌幅最大，該類別單位7月平均每方呎售價跌穿1.5萬元，最新報約14,353元，按月勁挫約9.04%，已連跌兩個月，累挫約10.69%；首7個月只累跌約0.48%。

港島細單位逾8年最平 以今年首7個月計算，平均呎價累跌幅度最大單位類別，為港島區實用面積約431方呎以下細單位，最新平均呎價報約12,386元，已連挫3個月，今年截至上月累挫約10.91%，為2016年6月後最低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續受壓，第三季跌幅恐擴大，最快減息後第四季才能喘定。7月樓價跌幅擴大，主因是期內新盤低價開售，直接拖累二手樓價。相信8月及9月樓價繼續受壓，預測第三季樓價跌幅最終相應擴大至約3.35%。

他又指，減息預期將成為第四季市況其中一個轉捩點，若減息幅度較預期小及緩慢，加上新盤仍以低價發售，料第四季樓價將再跌約2至3%，全年樓價跌幅恐擴大到約8至9%。