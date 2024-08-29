梅窩「敍利亞風」撻訂貨149萬售

淡市下另類細價物業成為買家目標，昨日兩場拍賣會連錄同類買賣。其中，撻訂重推的大嶼山梅窩家樂閣無契住宅，因內籠殘破而被網民稱為「敍利亞風」，終以149萬元拍出，較去年底原先售價低近一成。

上址經由忠誠拍賣推拍，為家樂閣B座連天台海景戶，由法院頒令推出，不提供樓契，實用面積約378方呎，採兩房間隔，天台面積約393方呎。昨以開價即售、不設收回形式推出，開拍價147萬元，較之前減價約14.7萬元或約9.1%，最後搶高兩萬元售出，呎價約3,942元。

從相片可見，單位天花剝落鋼筋外露，新買家須斥資重新裝修。單位去年底曾以165萬元拍賣售出，惟買家撻訂，是次重售約8個月跌價約16萬元或約9.7%。同場亦售出沙田都會廣場2樓兩個銀主車位，做價均為62萬元。

旺角廁所38.8萬成交 此外，另類「磚頭」身價暴漲，黃開基拍賣行昨拍賣售出旺角通菜街及旺角道交界的寶安大廈地下D廁所，實用面積僅約25方呎，屬業主盤，開價36萬元，搶高約7.8%，以38.8萬元獲用家承接，呎價約15,520元。原業主約10年前以約16萬元買入，至今帳面獲利約22.8萬元，升值逾1.4倍。

場內亦沽出兩個銀主盤，油麻地碧街大廈高層A室唐樓單位，實用面積約561方呎，以198萬元推拍，單位曾以408萬元推拍，最新低開210萬元或約51.5%，最後以223萬元售出，較開價高約12.6%，呎價約3,975元。至於觀塘工廈世達中心中低層C及D室銀主單位，以1,490萬元成交，呎價約2,843元。