銀主放盤17年最多

增至344間 總值35億 四成屬財仔 多涉二按 香港樓價持續下挫，業主斷供情況驟增，銀主盤數量不斷攀升。代理行指出，8月同類盤源已增至344間，連續3個月上升，打破2008年金融海嘯紀錄，更創出近17年新高，涉及總值逾35億元，當中超過四成銀主貨來自涉及加按而爆煲的「財仔盤」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年2月底樓市全面撤辣後，一度出現價量齊升局面，銀主盤量一度由2月的316間，急跌至3月的262間。不過，撤辣效力減退，樓市打回原形，相關數字近月持續攀升，8月截至昨日，經該行放售的同類單位，較7月再增加24間或約7.5%。若相比去年同期263間，過去一年已大增81間，增幅約30.8%。

現時銀主盤數目已超過16年前金融海嘯期間所錄的316間高位，更創2007年11月錄得433間後的近17年新高。他指出，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時的銀主盤數量也不及今日多，可見樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比當年更加嚴峻。

事實上，2008年爆發金融海嘯，樓價在當年3至12月的9個月期間，累跌約23%。不過，目前樓價與2021年8月高位相比，已累積下挫超過27%，反映跌幅已超越金融海嘯。

細價住宅盤佔逾八成 該行指出，現時已遭銀主接管放售的銀主盤，住宅佔251間或約73%，其餘為工商舖、車位及地皮。若單計住宅銀主盤，以樓價1,000萬元以下的細價盤為主，佔比逾八成。

另方面，本月佔逾四成銀主盤來自財務公司，多涉及二按，由於二按的利率一般較高，故斷供風險自然較高。目前香港持有銀主盤貨量最多的機構，涉及一間財務公司，手持約70間同類放盤，佔整體比例約兩成。

嘉峯匯嗌低購入價26% 單計8月，市場新增銀主盤數量為51間，不少叫價大幅低於業主購入價。如啟德嘉峯匯1B座低層E室一房戶，實用面積289方呎，銀主開價547萬元，呎價約18,927元，業主於2020年以740.9萬元入市，現放售價較當時大幅低約26.2%。跌價嚴重的半新盤成重災區，其中，屯門掃管笏緹岸銀主盤數量增至4間，叫價較購入價低出兩成以上，最低價為項目2期5座中層M室，實用面積222方呎，被財務公司接管放售，叫價288萬元，呎價12,973元，比起2020年買入低出約33%。

陳永傑稱，息口高企，不少業主於加息後斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現。期望10月施政報告會推出措施穩定樓市，以免令市況繼續下沉。

此外，近日市場不乏銀主盤買賣，世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山公屋恆安邨恆日樓高層10室，實用面積約443方呎，兩房間隔，放盤約兩星期微減兩萬元，以208萬元未補價第二市場價售出，呎價約4,695元。

8月部分新增住宅銀主放盤 銀主盤數量急增