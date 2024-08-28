輪商精選：看好國壽 可考慮26146
博阿里反彈吼25742
不過，投資者宜留意，個別早前較受歡迎、於9月到期的高槓桿條款，目前來看，年期或已變得太短，投資者再進場吸納好倉，宜重新審視條款。當中可留意阿里認購證25742，行使價89.04元，實際槓桿6.6倍，明年3月7日到期。如認為後市仍有下跌空間，可參考阿里認沽證21396，行使價68.83元，實際槓桿8.5倍，12月30日到期。
中國人壽(02628)將於周四公布業績，據外媒分析，預期國壽新業務價值增長速度有望加快。國壽旗下儲蓄產品重新定價有望提升保單利潤率。如市場氣氛好轉，長期保單銷售佔比增加亦有助增加利潤空間。另一方面，雖然債券孳息率回落，但如中港股市復甦，或對其投資收益有正面影響，有助支持其償付能力充足率及派息水平。
近日國壽股價於業績前有炒作，昨曾高見11.18元水平，創近月新高。如投資者看好其業績，可參考國壽認購證26146，行使價13.82元，實際槓桿7.8倍，明年3月24日到期。看淡可參考國壽認沽證25178，行使價9.67元，實際槓桿6.1倍，明年3月25日到期。
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