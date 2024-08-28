新世界粉嶺盤擬建2300伙
新世界發展(00017)等合作發展的粉嶺第14區烏鴉落陽住宅項目，向城市規劃委員會提交規劃申請，要求將建築物高度限制輕微放寬約2.96%，以採用組裝合成建築法（MiC）興建4幢分層住宅，提供2,300伙。
申放寬樓宇高度限制
據相關文件，上述地盤位於馬適路，美景新邨的東北位置，佔地約15.53萬方呎，擬議地積比率7.2倍，建築物高限由140米（主水平基準以上‧下同），略為放寬至144.14米，所興建的每幢分層住宅樓高32層，另設兩層地庫及4層平台，住宅樓面約93.21萬方呎，另設約18.64萬方呎商業面積，用作零售及會所等用途。
申請人指出，是次提出放寬項目的建築物高度限制，以容納因採用MiC建築法所需要的雙層樓板，以及輕微增加的樓板厚度；同時，認為放寬幅度非常輕微，與四周發展相容，亦不會影響當區梯級式建築物高度輪廓。
資料顯示，上述項目已經於今年5月獲得屋宇署批出建築圖則，可作分層住宅發展。據悉，項目正待與政府完成原址換地協議。
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