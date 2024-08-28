新世界粉嶺盤擬建2300伙

申放寬樓宇高度限制

據相關文件，上述地盤位於馬適路，美景新邨的東北位置，佔地約15.53萬方呎，擬議地積比率7.2倍，建築物高限由140米（主水平基準以上‧下同），略為放寬至144.14米，所興建的每幢分層住宅樓高32層，另設兩層地庫及4層平台，住宅樓面約93.21萬方呎，另設約18.64萬方呎商業面積，用作零售及會所等用途。