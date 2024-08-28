灣仔商廈94％業權被接管放售

再有投資物業淪銀主盤出售。灣仔商廈項目鴻翔中心逾90%業權，被接管人推出市場放售，市場料該批物業市值可逾3億元。據悉，物業原業主具內地背景。

萊坊指出，該行獲接管人委託以招標形式，出售位於皇后大道東83號的鴻翔中心一至26樓連天台，佔該廈約94%業權，是次出售部分的批則面積約34,585方呎，截標日期為10月9日。市場料項目每方呎市值逾一萬元，以出售部分面積計算，市值料逾3.4億元。

該公司投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，該廈具潛力改裝為酒店、服務式公寓、共居空間或學生宿舍。買家可享大廈命名權，適合作集團總部用途，亦可考慮進行翻新拆售。

永安集團大廈單位劈價16% 另一方面，中原（工商舖）寫字樓部馮潔玲表示，中區永安集團大廈28樓03至07室交吉海景單位，面積約5,912方呎，業主原以1.47億元在市場放售，至近日決定調低叫價冀吸引買家，意向價劈約16%至約1.23億元，平均呎價逾2.08萬元。

美聯旺舖吳錤溱指，代理出售同區荷李活道224至226號季愷樓地下及閣樓，建築面積共約1,350方呎，意向價約2,580萬元，呎價約1.9萬元。

消息稱，銅鑼灣海殿大廈地下單號舖，建築面積約1,080方呎，市傳以約1,380萬元沽，呎價近1.3萬元。另外，有內地時裝品牌以每月逾80萬元，承租尖沙咀彌敦道雙號面積約1.6萬方呎的3層商舖。