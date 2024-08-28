新盤概況：皇第複式戶招租 冀月租百萬

該公司執行董事何樂輝表示，上述單位為19至20樓A室，實用面積5,696方呎，採四房三套房間隔，連84方呎露台。該單位曾推售，售價已按市況下調以吸引買家及租客；現時連同價值約5,000萬元的名牌家具及裝修出租，期望每方呎租金可達250元。單位現時開放予有意承租人士預約參觀。