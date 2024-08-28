新盤概況：皇第複式戶招租 冀月租百萬
一手交投放緩，連半山豪宅亦加入「轉售為租」的行列。資本策略地產(00497)旗下合作發展的渣甸山皇第，推出一伙複式戶作全球招租，目標月租逾100萬元。
該公司執行董事何樂輝表示，上述單位為19至20樓A室，實用面積5,696方呎，採四房三套房間隔，連84方呎露台。該單位曾推售，售價已按市況下調以吸引買家及租客；現時連同價值約5,000萬元的名牌家具及裝修出租，期望每方呎租金可達250元。單位現時開放予有意承租人士預約參觀。
PRINCE WESIDENCE租出五成
發展商昨日開放該單位供傳媒參觀，單位室內設計由法國名師操刀。客飯廳及會客活動空間寬敞，設有全景玻璃幕牆。上層為睡房區，主人套房區域，除寢區外，分別設有男主人及女主人衣帽間與浴室。
資料顯示，項目對上一宗成交為去年1月，實用面積為4,102方呎的花園特色戶，以逾2.87億元售出，當時呎價約7萬元。
同時，其士國際(00025)的何文田PRINCE WESIDENCE，在本月中宣布全幢58伙轉租後，截至昨日已租出逾五成單位。
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