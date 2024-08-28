港島私宅賣居屋價

太古城售580萬 業界料全年樓價跌8% 市區私樓冧至居屋價。鰂魚涌太古城與同區資助房屋同現「5字頭」成交。其中，太古城連天台特色戶撻訂貨3個月後重售，再跌價30萬元，最新僅以580萬元成交；而毗鄰居屋康山花園兩房價僅以568萬元沽。有大型代理行看淡後市，調低全年樓價預測至下挫約8%。

中原張光耀表示，上述單位為太古城洞庭閣頂層連天台戶，實用面積約489方呎，5月期間曾以610萬元售出，買家撻訂取消交易，原業主重新以620萬元放售，最後減價40萬元沽出，呎價約11,861元。屋苑8月暫錄約22宗買賣，項目已連續兩個月錄得「5字頭」交易，對上為太湖閣一個低層實用面積約484方呎的兩房戶，上月以500萬元成交。

康山已補價每呎1.17萬 同區居屋康山花園亦錄低價成交。利嘉閣吳玉蘭稱，屋苑5座低層D室，實用面積約484方呎，已補價自由市場原先叫價680萬元，減價112萬元後成交，呎價約11,736元。

事實上，近期新界自由市場居屋錄勁蝕轉讓。世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山錦英苑B座低層1室三房戶，實用面積約554方呎，放盤3個月，以409萬元獲承接，呎價約7,383元。原業主於2018年3月購入，6年多帳面虧蝕126萬元，貶值約23.6%。

細價私樓跌勢更顯著，大屋苑做價險守「3球」。祥益袁思賢稱，屯門市廣場1座中層A室，實用面積約325方呎，兩房設計，累減40萬元，同區退休人士即睇即買，成交價325萬元，並「一筆過」付清樓價，呎價約一萬元。同類型單位2018年最高以525萬元登記轉手，是次成交跌價約200萬元，跌幅約38.1%。

荃中售320萬高位冧42% 美聯鍾家豪表示，荃灣中心13座中層F室，實用面積約378方呎，6月放盤叫價430萬元，劈價110萬元，新買家早上8時「落訂」以320萬元購入，呎價約8,466元，屬同類型單位今年低位，比2020年高位更跌價約42.9%。

二手樓價持續尋底。美聯集團主席黃建業指，美國加息周期來得既快且急，加上本港經濟復甦緩慢，市場情緒悲觀，香港人對經濟前景欠信心，由「藏富於樓」轉為「藏富於息」，樓價「尋底不止」，跌幅超出應有的水平，出現「超跌」的情況。

他又指，最新樓價比起紀錄高位已大幅下跌近27%，若9月減息，相信能提振市場信心，惟減息太遲，效力發酵需時，因此調低今年全年樓市預測，樓價料重返2016年中水平。該行年中時曾預料今年樓價跌約3%。