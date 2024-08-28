簡訊一覽
●信德集團(00242)今年上半年虧損4.28億元，較去年同期虧損4.24億元有所擴大，每股虧損14.2仙；不派息。
●美聯集團(01200)今年上半年賺1.74億元，按年升3.45倍；不派息。
●中海油田服務(02883)截至今年6月底止半年賺15.92億元人民幣，按年升18.91%；不派息。
●H&H國際控股(01112)今年上半年賺3.05億元人民幣，按年跌49.7%；派息每股0.3港元。
●飛達帽業(01100)今年上半年賺3,526.9萬元，按年倒退45.8%；中期息每股3仙。
●眾安在綫(06060)今年上半年賺5,546.7萬元人民幣，按年跌74.95%；不派息。
●中航科工(02357)今年上半年淨利潤12.51億元人民幣，按年跌18.89%；不派息。
●都市麗人(02298)今年上半年賺8,239.8萬元人民幣，按年升2.15倍；派息1.1港仙。
●百濟神州(06160)今年上半年虧損3.71億美元，較去年同期蝕7.29億美元有所收窄；不派息。
●香港交易所(00388)宣布任命曾任野村及瑞信的徐經緯，為董事總經理兼環球上市服務部主管，其將接替現任市場拓展聯席主管鮑海潔，負責領導香港交易所駐香港、內地、倫敦和新加坡的環球上市服務部團隊，9月2日履新。
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