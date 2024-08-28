生成式AI收入飆2.5倍 商湯半年經調整蝕23億

期內，傳統AI業務的收入按年再縮50.61%，僅5.2億元，但新興的生成式AI和智能汽車已經超額彌補，連同智能汽車收入按年飆一倍至1.68億元，總收入按年升21.39%至17.39億元。

研發開支多過總收入 然而，商湯上半年經調整虧損仍高達23.26億元，按年僅縮2.8%；截至6月底公司累計已虧損550.9億元。公司仍嚴重蝕錢，一大原因是上半年研發開支繼續多過總收入。不過，其超過收入的幅度，已收窄15.66個百分點至8.76%。公司又稱，已向傳統AI客戶積極推介生成式AI能力；期內毛利率按年微跌1.18個百分點至44.07%，而硬件成本及分包服務費穩定在44.44%，原創的「訓推一體、算電協同」等技術持續提高萬卡集群的GPU資源利用率，最高80%以上，提升AIDC整體營運回報率。

商湯曾稱，其參與開發的DeepLink開放計算體系是連接國產硬件和主流深度學習算法框架的橋樑和紐帶，完全支援英偉達（Nvidia）生態系統CUDA所支持的AI大模型計算需求，可充分發揮國產晶片的性能。