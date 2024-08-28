拼多多創始人身家日失逾千億

拼多多管理層在公布上季業績時，預告未來盈利將下降，主因競爭加劇和外部挑戰，未來要「準備接受短期犧牲與潛在的盈利能力下降」；又指公司仍處於投入階段，業務面對多方面的激烈競爭及外部因素，管理層一致認為未來數年不合適作回購或派息，強調將通過「扶持與治理」並舉的方式，繼續完善生態建設，未來一年將投入百億資源扶持新質商家，並堅決地進行商家生態治理。

摩通大摩齊削目標價

券商摩根大通指出，儘管拼多多的財務狀況確實會因再投資的消息而惡化，但在中國市場份額持續增長，以及Temu在快速增長基礎上扭虧為盈的支持下，相信未來幾個季度的投資規模，並不會導致拼多多的盈利脫離雙位數增長，故建議可趁低吸納。該行維持對拼多多的「增持」評級，目標價由220美元下調至180美元。