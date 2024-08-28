產經

必和必拓估內地銅需求放緩

澳洲礦業巨頭必和必拓下調中國銅需求今年增長預測，現估計由去年的6%，放緩到只有1至2%，主要是內地樓市疲弱，並預期全球供應明年會過剩，只是未至於嚴重。銅礦股板塊昨日偏軟，江西銅業(00358)跌0.57%，紫金礦業(02899)跌0.73%，剛獲高盛上調目標價到8.5元的洛陽鉬業(03993)也跌0.9%。
紫金常被視為金價受惠股，上半年旗下金礦產品收入確實按年增長28.78%，但銅礦也不輸蝕，按年升21.56%，且金額比黃金多48.22%。據了解，該企上半年實現銅價為每噸56,250元（人民幣‧下同），毛利率按年擴大6.5個百分點至67%，管理層預期下半年每噸成本可控制在22,500元以下，但售價難講，美國減息已成定局，接下來就看當地經濟，暫時估計銅價「軟着陸」後整固。
不過，必和必拓重申，長遠而言，全球銅產量要追上可再生能源、數據中心、電網所帶來的額外需求，仍挑戰重重，預期到了「2020年代的最後三分之一」，銅價可能會飛漲，脫離開採成本。
說到能源轉型，號稱「新石油」的鋰是不可或缺的物資。然而，紫金管理層講明會調低下半年的生產目標，就算阿根廷項目會在今季投產，其產量爬坡亦應該會較預期慢，直言按現時市價，趕着增產毫無意義。
比亞迪股份(01211)去年4月獲准以較優惠價格，向天齊鋰業(09696)持股的智利鋰礦商SQM採購碳酸鋰，目標是2025年底之前開始以它生產電池陰極。然而，經歷鋰價巨變，比亞迪尚在與智利當地政府磋商，以保障這是一宗「好買賣」，所以預期相關陰極生產會延遲。
埃克森料2050原油需求不變
適逢新能源產業有些阻滯，埃克森美孚發表報告，為近年常被西方環保人士妖魔化的石油辯護。該企不否認原油需求2030年後見頂，本世紀中之前會跌約25%，主要是可再生能源日益發展、能源效益提高，以及「碳捕捉」等新技術漸成熟，但直到2050年，日均需求都會超過一億桶，換言之與現在差不多。
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