必和必拓估內地銅需求放緩

紫金常被視為金價受惠股，上半年旗下金礦產品收入確實按年增長28.78%，但銅礦也不輸蝕，按年升21.56%，且金額比黃金多48.22%。據了解，該企上半年實現銅價為每噸56,250元（人民幣‧下同），毛利率按年擴大6.5個百分點至67%，管理層預期下半年每噸成本可控制在22,500元以下，但售價難講，美國減息已成定局，接下來就看當地經濟，暫時估計銅價「軟着陸」後整固。

不過，必和必拓重申，長遠而言，全球銅產量要追上可再生能源、數據中心、電網所帶來的額外需求，仍挑戰重重，預期到了「2020年代的最後三分之一」，銅價可能會飛漲，脫離開採成本。

說到能源轉型，號稱「新石油」的鋰是不可或缺的物資。然而，紫金管理層講明會調低下半年的生產目標，就算阿根廷項目會在今季投產，其產量爬坡亦應該會較預期慢，直言按現時市價，趕着增產毫無意義。

埃克森料2050原油需求不變 適逢新能源產業有些阻滯，埃克森美孚發表報告，為近年常被西方環保人士妖魔化的石油辯護。該企不否認原油需求2030年後見頂，本世紀中之前會跌約25%，主要是可再生能源日益發展、能源效益提高，以及「碳捕捉」等新技術漸成熟，但直到2050年，日均需求都會超過一億桶，換言之與現在差不多。