攜程次季經調整盈利增兩成 股價飆9%

出境酒店機票預訂返疫前 集團上季收入127.88億元，按年升13.54%。因假日期間愈來愈強勁的旅遊需求，住宿預訂營業收入約51.36億元，按年升19.85%，按季揚14.23%；交通票務營業收入約48.71億元，按年升約1.18%，按季跌2.58%，主要受到機票價格波動影響；旅遊度假業務營業收入約10.25億元，按年升41.96%，按季升16.08%；商旅管理業務營業收入約6.33億元，按年升8.39%。

集團表示，第二季度公司中文站點的酒店預訂按年升約20%，主要得益於出境遊和本地遊的快速增長；出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平，顯著超越行業平均70%以上的國際航班恢復率。

內地方面，境內旅遊市場依然保持強勁活力。攜程集團與多家酒店合作夥伴緊密協作探索創新，提供針對性的產品和服務，例如持續優化「酒店+X」套餐，以及為日益增長的銀髮族群推出的「攜程老友會」產品，以吸引不同客戶群體。

此外，鑑於愈來愈多的旅客開始發掘二、三線城市甚至縣城等潛力目的地，攜程與中國27個二、三線城市合作，成立「C城聯盟」，以促進當地旅遊；另與22個中國中小機場合作，組建營銷聯盟，加強區域航班與幹線航班之間的聯動，推動相關地區的旅遊消費和經濟增長。

海外業務及入境旅遊為國際網上旅行社（OTA）平台Trip.com帶來顯著增長，第二季度收入提升約70%，其中來自亞太地區的收入增長達76%。目前，Trip.com超過65%的交易來自移動應用程式。受惠全球旅客對訪華的興趣愈加濃厚，今年上半年入境遊預訂量按年激增接近兩倍，而入境旅遊佔Trip.com收入的25%，高於2019年水平。