iPhone 16難掀換機潮

Apple新產品9•10登場 AI功能恐逐步推 蘋果公司（Apple Inc.）確認在本港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，主要是「發光的時刻來了」（It's Glowtime），其具體含義不明，一說是語音助手Siri的重新設計，本次焦點是內置人工智能（AI）的iPhone 16。不過，分析指，iPhone 16銷情可能相對淡靜，預計不會有一波大型換機潮。

綜合各方消息和分析，新一系列的iPhone會有更大屏幕的機款，改良過的拍攝按鈕，並有新的顏色，可穿戴裝備預期會裝上更快的晶片。iOS 18亦預料將於下月面世，它會支援Apple Intelligence，問題是這套AI功能會在新機發布後不久才會推出。

美消費信心5個月高 獨立投資研究機構CFRA認為，新AI功能恐怕只會是未來幾年逐步推出，升級版的Siri可能明年才有，因為不會立即掀起換機潮，暫時也不預計iPhone 16會大幅漲價。Wedbush證券打對台，預期iPhone 16初步出貨量會多過9,000萬部，成Apple史上最大換機潮，指目前全球近3億部iPhone用了4年或更久，並料生成式AI的應用程式陸續出現，讓高毛利的服務收入多100億美元。

事實上，Apple以美國為主的美洲市場收入於截至6月底止首9個月按年僅升2.39%，比起前一財年算不上有很大改善。瑞銀財富管理把美國經濟陷於衰退機會率的預測由20%上調至25%，主要基於上月就業數據欠佳，職位增長減慢。

該行稱，雖然基本預測是「軟着陸」，但很視乎消費開支，因此前景「多雲」，又指「鑑於疫情期間的超額儲蓄正被耗盡，持續的收入增長對社會消費保持上升至關重要」。剛好美國諮商會公布，本月消費信心指數升至103.3的5個月高，勝預期。

三藩市聯儲銀行行長戴利附和美國聯儲局鮑威爾，說減息時機到，強調聯儲局要防止緊縮性的貨幣政策損害就業，可是也必須讓美國通脹回落到2%，「一段時間內息口都會偏向緊縮」，反映她傾向支持減息0.25厘。里士滿聯儲銀行行長巴爾金亦稱，通脹降溫已從商品延伸到其他領域，可是消費者花錢開始揀擇起來，並擔心經濟轉弱最終令企業裁員，但補充減息會「摸着石頭過河」。

道指低開 美銀客沽貨 美股周二早段好淡爭持，上日破頂的道指跌99點，報41,141點；標指跌23點，報5,593點；納指跌152點，報17,573點。美銀報告顯示，其客戶上周淨減持46億美元的美股，主要集中於大型及中型股，反觀小型股連續4周有資金流入，另一現象是沽個股買ETF（交易所買賣基金），科技股正是這樣。

另民主黨總統候選人賀錦麗豪言「坐正」後興建300萬套住房，可見美國樓價之高乃重要社會問題。6月份標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.4%，超預期，連升16個月。

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