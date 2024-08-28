安踏半年多賺62% 擬百億回購
安踏體育(02020)昨日收市後公布，若不計入分佔聯營/合營損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的非現金會計利得影響，今年上半年集團之股東應佔溢利增加17%至61.61億元（人民幣‧下同）；若計入相關影響之純利則按年大增62.6%至77.21億元。董事會決定視乎市場情況，擬動用不超過100億港元於18個月內不時於公開市場回購公司股份。
中期息1.18元 增43%
同時，安踏派發中期息每股1.18港元，按年增43.9%。該股昨日收報71.65港元，升0.28%。期內，公司收入按年增長13.79%至337.35億元，鞋類、服裝及配飾分別佔比43.4%、53.6%及3%；其中主品牌安踏的收入升13.45%至160.77億元；FILA升6.76%至130.56億元；所有其他品牌升41.77%至46.02億元。整體經營利潤率維持25.7%；毛利率上升0.81個百分點至64.08%，其中安踏及FILA的毛利率分別微升至56.6%及70.2%；而所有其他品牌毛利率則由去年同期的73.4%降至72.7%。
截至6月底，集團在內地及海外地區之安踏店數目共7,073家，較去年底多20家；安踏兒童店數目共2,831家，較去年底增53家；另在中港澳及新加坡之FILA店數目為1,981家，較去年底多9家。
集團指出，儘管宏觀環境充滿挑戰，電子商貿賽道仍為行業的關鍵增長點，集團積極深化與傳統電商平台的合作，並大力拓展新興電商渠道，電商業務因此取得令人滿意的發展成果，所有品牌的電商業務收入貢獻集團整體收入的33.8%，按年增3個百分點；按絕對金額計，按年增長25.1%。
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