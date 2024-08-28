安踏半年多賺62% 擬百億回購

中期息1.18元 增43%

同時，安踏派發中期息每股1.18港元，按年增43.9%。該股昨日收報71.65港元，升0.28%。期內，公司收入按年增長13.79%至337.35億元，鞋類、服裝及配飾分別佔比43.4%、53.6%及3%；其中主品牌安踏的收入升13.45%至160.77億元；FILA升6.76%至130.56億元；所有其他品牌升41.77%至46.02億元。整體經營利潤率維持25.7%；毛利率上升0.81個百分點至64.08%，其中安踏及FILA的毛利率分別微升至56.6%及70.2%；而所有其他品牌毛利率則由去年同期的73.4%降至72.7%。