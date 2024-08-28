周生生少賺36%削中期息

期內，營業額113.12億元，按年減少12.97%。新開25間分店及關閉47間分店，大部分位於內地。首季香港及澳門的珠寶業務同店銷售增長4%，內地的同店銷售則自去年的高基數下跌9%。受金價飆升影響，第二季香港和澳門，以及內地的同店銷售均錄得24%跌幅。