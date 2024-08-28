周生生少賺36%削中期息
本港零售及餐飲市道未見起色，珠寶商周生生(00116)今年上半年盈利倒退36.41%至5.25億元，每股基本盈利77.6仙，派中期息每股15仙，按年減少25%。該公司表示，下半年已過了近兩個月，市場受凜冽刺骨的經濟淡風衝擊的形勢，已然明顯，公司必須準備長期抵禦，會繼續完善分店網絡，但會嚴選開設新店。
期內，營業額113.12億元，按年減少12.97%。新開25間分店及關閉47間分店，大部分位於內地。首季香港及澳門的珠寶業務同店銷售增長4%，內地的同店銷售則自去年的高基數下跌9%。受金價飆升影響，第二季香港和澳門，以及內地的同店銷售均錄得24%跌幅。
優品360料短期零售續弱
儘管港人疫後出現報復式外遊，並熱衷於北上消費，惟連鎖零食零售商優品360(02360)借機引進多款受港人歡迎的內地特色產品，上半年盈利1.22億元，按年增長10.78%，每股基本盈利12.3仙，派中期股息每股11仙，按年增派37.5%。期內收入13.93億元，按年增加12.59%；毛利率按年升0.3個百分點至36.4%。不過，公司預期，零售市場短期內表現依然疲弱，市場環境仍然充滿挑戰，將密切關注市場變化。
此外，從事餐飲業務的叙福樓(01978)今年上半年蝕2,653.5萬元，較去年同期賺4,755萬元轉盈為虧；每股虧損3.32仙，不派中期息。
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