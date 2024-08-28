信置去年純利跌24% 淨現金455億財政穩健

該企業上財年物業租賃業務表現穩定，計及聯營公司及合營企業的租金收入漲1.21%至35.72億元。管理層表示，期內市場環境仍然不穩定，訪港旅客數目尚未恢復至疫情前水平。內地遊客的消費模式顯著改變，對體驗活動更有興趣。為應對市場轉變，集團推出針對性的市場推廣和宣傳活動，吸引顧客到旗下的商場消費。

本財年擬推4住宅項目 寫字樓方面，管理層指出，部分企業採用混合工作模式，加上辦公空間供應過剩及需求減少，寫字樓物業租賃受壓，集團採取一系列舉措，包括租賃重組、提供額外優惠等，來維持高出租率。

另外，計及聯營和合營公司後的物業銷售錄97.13億元，跌19.44%。未入帳之合約銷售總額逾99億元，當中約80億元將在本財年入帳，本財年將有4個新項目推售，已取得預售樓花同意書的兩個項目是位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗的柏瓏III，又預期油塘通風樓物業發展項目及日出康城第13期物業發展項目將於同一年度內獲發預售樓花同意書。

信置財務狀況穩健，於6月底擁有淨現金455.85億元，按年增長8.6%。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

信置主席黃志祥表示，踏入今年下半年，集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力，持續審慎的財務管理有助應對挑戰和把握機遇。

信和系年度業績摘要