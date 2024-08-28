碧桂園傳擬推遲人幣債券兌付6個月
市傳民營內房企業碧桂園(02007)考慮進一步將多隻下月到期的境內債延期6個月。外媒引述消息指，由於內房銷售長期下跌導致該企財務壓力加劇，公司向投資者表示，正考慮進一步延長部分人民幣債券的付款期限，包括是一隻在2026年9月到期、票面利率為4.38厘的債券，但延長期限需要得到債權人批准。
富力料半年蝕23億
中海物業派息增五成
另外，物管股中海物業(02669)昨公布截至今年6月底止半年純利7.37億元，按年上升15.97%，增派中期息54%至8.5港仙。截至6月底，該企管理的建築面積增長5.28%至逾4.2億方米，新增項目中約47%來自獨立第三方，合約額逾9.2億元。
住宅項目和非住宅項目的新增面積貢獻佔比分別為65.1%及34.9%，相關合約額分別逾9.26億元及逾7億元。
至於中國金茂(00817)上半年多賺1.33倍至10.1億元；中期息按年上升一倍至3港仙。該企期內收入則倒退18.13%至219.74億元。其中，城市營運及物業開發收入有170.72億元，按年減少23.09%，主要由於交付結算之銷售物業較上年同期減少所致，商務租賃及零售商業營運收入則按年少8.96%至8.6億元。
綠城中國(03900)亦公布，向所有明年到期2.3厘的增信債券持有人提出現金收購要約，將於9月10日倫敦時間下午4時屆滿，而直至公告當日，債券發行且未贖回的本金總額為一億美元。
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