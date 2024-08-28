農夫山泉收入增速破底

茶飲收入仍升近60% 農夫山泉還遭受另一重打擊，按業績公告的說法，網絡出現大量對公司及創始人鍾睒睒的輿論攻擊和惡意詆毀，對公司品牌及銷售產生嚴重負面影響。主業包裝飲用水分別的收入及溢利，按年分別大跌18.3%及27.84%，至85.3億元及27.43億元。

功能飲料同樣增長失速，收入按年僅升3.77%至25.5億元，溢利按年僅升6.49%至10.5億元。然而，「東方樹葉」一款產品的招紙因「媚日」被網民「批鬥」，即飲茶類分部的增長勢頭卻不見衰減，收入按年升59.46%至84.3億元，溢利按年升63.05%至37.17億元，取代包裝飲品水成最大盈利來源。

奈雪門店溢利率急跌 港人同樣不陌生的奈雪的茶，上半年收入亦減少1.9%至25.44億元，直營門店營運表現嚴重倒退，收入跌10.59%至21.04億元。期內，直營門店淨增23家，達1,597家，惟未能薄利多銷，反而門店經營利潤率按年勁跌12.3個百分點至7.8%，每筆訂單平均銷售價值按年跌15.12%至27.5元。以單店日銷售額計，一線城市日銷售額按年勁挫至8,600元，相關門店經營利潤率更按年大跌11.3個百分點，至9.9%。

海底撈人均消費降 海底撈方面，期內整體餐廳翻枱率升至每日4.2次，但顧客人均消費從去年上半年的102.9元減少至97.4元，主要是「菜品消費結構變化」及優惠增加，惟該企上市以來首度派發中期息，金額為39.1港仙。6月底內地分店1,320家，比去年底淨減31家，一線、二線、三線或以下城市全縮。

頤海期內收入錄29.26億元，按年升11.87%，其中來自海底撈、特海及蜀海供應鏈集團的關聯方客戶收入，佔了9.89億元，按年增長11.46%。

按產品類型劃分，該企核心產品火鍋調味料的收入為17.47億元，按年升5.64%，收入佔比由63.2%降至59.7%，毛利率跌1.6個百分點至31.3%；方便速食收入按年升22.24%至7億元，連帶毛利率亦提高1.5個百分點至24.7%。

3內需股上半年業績摘要