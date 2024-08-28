港上月出口增13.1%勝預期

本港上月出口表現勝預期，7月整體出口貨值按年增長13.1%，進口更創今年1月後最大升幅，增長9.9%，惟略低於預期，兩者分別較6月加快2.4個百分點和0.9個百分點。有分析預期，未來出口增長會放緩，惟政府發言人派「定心丸」，指如果外部需求維持穩定，香港出口的正面表現應該可以延續，會密切留意情況。

期內，貿易逆差收窄至218億元，相等於商品進口貨值的5.3%，亦低於市場預期。今年首7個月，本港出口按年上升12.4%，進口上升8%，有形貿易逆差1,828億元，相等於商品進口貨值的6.6%。

輸英挫31% 泰入口縮四成 政府發言人表示，7月出口貨值繼續錄得雙位數按年增長，輸往內地、美國及歐盟的出口繼續明顯擴張，但輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

上月輸往內地的出口貨值按年上升23%，出口到美國上升19.7%，出口到荷蘭上升78.9%，但輸往英國則跌31%。來自內地的進口貨值上升12.2%，進口自泰國則跌43.4%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，本港7月的進出口增長均有所加快，反映外貿從去年的疲弱表現回穩。不過，隨着利好的基數因素逐漸減退，本港未來幾個月的出口增長可能放緩。

他提到，中線而言，部分主要央行開始減息，或有助外圍需求進一步改善，內地穩經濟措施及減息對內需的支持作用仍有待觀察。同時，面臨歐美加等國對內地部分貨品再度加徵關稅，以及美國大選後新政府的對華貿易政策取態，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰，估計本港今年全年出口或錄得個位數升幅。

本港年內整體出口表現