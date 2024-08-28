華會計師行傳首參與國有內銀審計

「Big 4」仍領軍主審 儘管「主審」會計師事務所仍由「Big 4」領軍擔當，但立信及天健等具規模的中資本土會計師行亦將以「參審」會計師事務所的身份參與其中。以郵儲行為例，上周四公布2024至2028年度會計師事務所選聘採購項目的中標結果顯示，有關審計相關服務及2024至2028年度資本管理第三支柱資訊揭露會計師事務所鑑證服務的主審會計師事務所，第一中標候選人為畢馬威華振會計師。至於中郵消費金融、中郵理財、中郵郵惠萬家銀行2024至2028年度定期財務報告審計相關服務等的參審會計師事務所，第一中標候選人為天健會計師。

報道又指，工商銀行也確認了2024年的審計機構，主審機構為「Big 4」之一的安永華明及安永香港，內地事務所龍頭立信擬以參審方式承擔未有國際業務的子企、分公司審計。業內人士透露，在今年國有大行的新一輪招標中，多家大行將其母公司及主要子企作為一個整體，其他子企作為另一個整體，再選聘不同事務所為兩者提供審計服務。

監管趨嚴 加強罰則 內銀聘請審計機構變得更謹慎，與監管日趨嚴格明顯有關。近日財政部監督評價局發文詳解提高處罰標準緣由，表明財務造假的違法成本過低是重要影響因素之一。同時，該文還點名提及一些此前財務造假的公司，指出「近年來，康得新、康美藥業、瑞幸咖啡、華融、恒大地產等境內外上市公司財務造假，嚴重擾亂社會主義市場經濟秩序」。但原會計法對財務造假當事人處罰標準明顯偏低，違法成本與造假獲利顯著不匹配，如對財務造假企業的處罰上限僅為10萬元人民幣，難以形成有效震懾，以提醒10萬元人民幣罰款上限已成為歷史。