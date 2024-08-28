內地大型工業企利潤升4.1% 5個月最勁

新質生產力成為中國推進經濟高質量發展的強勁引擎，包括工業領域。昨日出爐的7月份工業企業利潤已連升4個月，全月規模以上工業企業利潤高達5,881.4億元（人民幣‧下同），按年增4.1%，增速創5個月最多。其中，國有控股企業貢獻1,833.4億元，比一年前多1.63%。

國企首7月盈利僅微增 國家統計局工業司統計師于衛寧指，首7個月整體規模以上工業企業利潤約4.09萬億元，按年增3.6%，比上半年增速加快。41個工業大類行業中，有21個行業利潤增速比上半年加快或降幅收窄。如高技術製造業首7個月利潤增12.8%，推動規模以上工業利潤增2.1個百分點，其中鋰離子電池製造、半導體裝置專用設備製造等產業利潤更各增45.6%及16%。由於消費需求平穩恢復，加上工業品出口持續增長，期內消費品製造業利潤保持雙位數增長。

但當局指出，內地消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。而國營工業企業首7個月利潤僅增1%，仍不及私營工業企業的增7.3%。昨日財政部公布，首7個月國有企業利潤總額2.57萬億元，按年下降2%，較上半年的0.6%跌幅加劇。

上半年潤電的核心業務利潤達82.7億港元，按年增23.8%。當中，可再生能源業務核心利潤貢獻55.55億港元，略跌6.69%，而火電業務則貢獻27.15億港元，狂飆2.73倍。集團預計，今年現金資本開支約599億港元，其中約466億港元用於風電、太陽能電站的建設；約79億港元用於火電機組的建設，而下半年預計投產的火電機組權益裝機容量將約399兆瓦。