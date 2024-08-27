宏觀剖析：美幣策落後形勢 添煩添亂

日本央行在7月底意外加息，加上美國聯儲局決定延後減息的翌日，美國公布的勞動力數據遜於預期，導致全球風險資產暴跌。日本是受衝擊最嚴重的股票市場之一。日圓兌每美元大幅上漲，加劇日本股市於8月初急跌勢頭，日圓套息交易更出現拆倉潮。

另一邊廂，市場對美國經濟增長的預期快速調整，投資者憂慮聯儲局可能落後於形勢；當前情況或令聯儲局和日本央行面臨更艱巨的挑戰。

小型股恐受制經濟大環境 在美國，近期有經濟數據反映製造業和消費者財務狀況轉差，其後公布的就業數據亦遜於預期。有一種觀點指出，利率下降時，對小型股的不利影響將會減少，但小型股對經濟環境更敏感，這是市場當前更大的憂慮。鑑於難以斷定經濟將會軟着陸，若缺乏明確證據表明增長將趨於穩定，減息或不足以刺激小型股跑贏大市。

現時繼續對股票維持偏高配置，近期市場下跌令估值出現改善。價值股有望受惠於寬鬆的貨幣政策，而對增長股的較高預期則可能影響其表現。

在固定收益方面，繼續看好孳息率較高的部分，如高息債券、亞洲信貸、新興市場債券，因基本面整體仍具支持。

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