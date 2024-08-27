股市估市：港股宜炒股不炒市

集團截至今年6月底止半年收入增加55%，至5.36億元；毛利約2.33億元，按年增135%。業績增長主要有兩原因：一是上半年資產管理規模穩步增長，營運效率穩步提升；二是資產融通方面以基礎設施不動產投資信託基金（REIT）為基石探索更多機會。

今年初投入營運的廣州市白雲國際機場停車場經營權項目和北京市豐台鐵路站停車場項目等，為資產營運收入增長提供強勁動力，令資產營運收入按年升40%，至4.06億元。另一方面，在管基金規模也顯著提高，持續貢獻穩定的基金管理費收入，資產融通收入按年大升138%，至1.3億元。

首程兩大業務推動增長 事實上，集團以資產營運和資產融通兩大核心能力驅動，由今次業績可見，其已經邁入「資產循環+強運營」的新階段，實現「募資+投資+管理+退出」的商業循環，成為集團近年在大環境極具挑戰的情況下，市場獨有的經營能力。

首程的資產營運業務近月亦有新消息，成功獲得西藏拉薩市貢嘎機場停車場項目為期8年的停車場經營權。集團高度重視科技投入，營運模式積極改變，同時提升營運效率。今年上半年順利完成停車管理系統的迭代升級。新版停車管理系統豐富了產品功能，令營運表現出更優勝的差異化，是未來資產管理規模及營運效率可持續提升的重要原因。

在資產融通方面，集團參與多個REIT項目的諮詢發行，期內發行了首期規模達5億元人民幣的3年期中期票據，有效降低融資成本，有助資產融通和資產營運業務的投資和擴張。此外，首程以8個自持的產權停車場項目，作為底層資產打包計劃發行的停車資產類REIT產品，於近日取得深圳證券交易所掛牌條件的無異議函。

展望未來，首程憑藉其豐富的基建資產營運經驗，有利進一步擴大其資產營運規模，而其自身的資產融通能力在現今大環境更有利，未來發展值得多加留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）