專家樓評：按揭掛鈎戶口 利息慳到盡

早前提及雖然減息周期未展開，按揭供款人士可善用按揭存款掛鈎戶口（Mortgage-Link Account）自製減息效果，由於戶口內之存息與按息一致，用家將日常儲蓄及備用資金存放於高存息戶口，便可賺取高存息收入以抵銷按息支出，等同降低淨按息。

按揭掛鈎之高存息戶口往往比銀行定期戶口更具彈性，定存優惠一般設有最低存款額、新資金要求、定存期及各項條件限制例如需完成指定投資項目，資金亦因而在定存期內鎖死。按揭存款掛鈎計劃的好處是在提存方面具有高度彈性，用家可以隨時按需要提取高存息戶口內之存款，亦可隨時將資金再存進戶口內，由於利息按每日戶口結餘計算，所以不會基於到期日問題而影響利息收入。

個別銀行可開3帳戶 此類計劃一般只限借款人享有與按息掛鈎的高存息戶口，惟市場上有個別大型銀行加以優化計劃，可提供多達3人享有掛鈎高存息戶口；借款人可選擇與直系親屬包括配偶、父母或子女，又或按揭貸款的抵押人或擔保人共同掛鈎高存息戶口。

按揭存款掛鈎計劃的存款金額上限較常定於未償還按揭餘額的50%，若果由3人掛鈎高存息戶口，有關存款金額上限便得平均分配，其中兩人的上限為17%，餘下一人為16%；若果改由兩人掛鈎戶口，有關存款上限則為各25%。這種方式可讓借款人有更多元化的選擇，將高存息戶口掛鈎多於一人的好處是，用盡戶口存款金額上限的機會增加，合共獲得更多的高存息回報，較適合一些自身未有用盡或沒打算用盡存款金額上限的借款人，又或按揭貸款餘額較高，以多人共同掛鈎高存息戶口以免浪費配額。

不過，若然借款人本身已常有大額資金需停泊於戶口，又或有充裕的儲蓄，已很大機會用盡高存息戶口金額上限，若平分3人反而會導致自己的配額不足，便應按自己的財務狀況及需要作出選擇，例如改為選擇掛鈎兩人，又或毋須選擇與他人共同掛鈎戶口。

借款人切忌逾期供款 善用這類按揭存款相連計劃有很不俗的慳息效果，但留意現時市場並非所有銀行均會提供此類計劃，又或者獲享此類計劃附帶不同條件，例如不同銀行或設有最低按揭額要求，主要介乎100萬至300萬元不等，方可申請此類計劃。

更重要的一點，此類計劃的按揭用家切勿一時不慎逾期供款，因為不少銀行會為此類計劃附加條款，若然借款人未能準時供樓，銀行有權又或直接取消提供高存息戶口，借款人便因此不能再享有掛鈎戶口帶來的高存息回報。

中原按揭董事總經理 王美鳳