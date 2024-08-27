新盤概況：雨後不追新買家撻訂差價

新盤取消交易可被追討跌價差額備受關注，有發展商率先公開承諾不追差價。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，向昨日起購買旗下元朗雨後單位的買家承諾，若取消交易不追收差價。

指定10伙新增優惠 他指，明白每一個置業者遭遇特殊情況，而要放棄交易的決定不容易，故此大膽作出承諾不追差價，讓買家「零憂慮置業」。項目早前錄得3宗於簽署臨時買賣合約後交易告吹，已沒收訂金。另有一宗簽署正式買賣合約後終止交易，單位已降價重新售出，沒有向原本買家追討近百萬元的差價。

該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，雨後已修訂價單，新推出「一家人齊上車計劃」，於9月16日前購入指定6伙三房及4伙特色戶，可獲價值149萬的車位或樓價減免100萬元的優惠。入場戶為8樓E室，實用面積717方呎，折實價約861萬元起，呎價約12,009元。同時，新推「安心利息保障」，如若美國聯儲局於12月31日前沒有減息，新買家可獲贈樓價1%的回贈。

發展商亦透露，同系的觀塘項目正處於規劃階段，元朗錦上路另有一幅佔地約10萬方呎的地皮籌備當中。