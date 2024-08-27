工商舖消息：鄧成波家族屯門商場再放售

經濟環境欠佳，商用物業價值大減，鄧成波家族持有的屯門菁雋基座商場及停車場，再度委託代理放售，市場估值約兩億元，較兩年前意向價跌近一半。

逾億買賣涉額次低 上址位於青棉徑2號，扣除停車場及地舖價值，商場呎價僅約2,000元。物業曾於2022年放售，當年意向價約3.88億元。世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部副董事甄梓謙表示，是次出售物業包括商場、地舖及停車場3個主要部分，總建築面積約39,228方呎。商場部分佔約35,691方呎，早前獲屋宇署批出建築圖則准改裝成安老院。該批物業還包括3個舖位、47個私家車位及5個電單車位。

事實上，整體物業格價下滑，今年逾億元大手買賣呈量升額跌現象。美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，今年截至8月中為止，整體物業投資市場同類成交錄51宗，雖較去年同期增約4.1%，惟只涉及約252.94億元，按年減少約15.4%，創歷史次低紀錄。

至於今年大手成交資金來源較多元化，本地資金佔約47.1%最多，涉額約119.2億元。按買家類型劃分，以個人投資者及企業為主導，成交額佔比超過八成。

他指出，目前工商舖市場有不少銀主盤放售，也有不少業主面臨資金壓力，相信賣家願意擴大議價空間。下半年大手成交價量料維持平穩，預計全年錄80宗，涉資約400億元。

整體工商舖市況，該行預計全年錄約3,350宗，屆時將創1996年有紀錄以來的29年新低，其中，商舖全年料錄960宗，將為歷年首次跌穿1,000宗水平。