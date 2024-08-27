鐵路盤加快掟貨

瓏門4個月連使費料蝕70萬 LP10輸17% 樓市走勢難被看好，悲觀情緒籠罩下，不少二手業主加快蝕讓離場。港鐵站上蓋屋苑屯門瓏門套三房單位，購入僅約4個月即轉手，期內連使費估計損失逾70萬元。半新盤價格繼續尋底，將軍澳日出康城LP10單位售813萬元轉讓，約3年帳面跌價近17%。

撤辣後入市買家損手出貨。市場消息透露，上述瓏門3座中層G室，實用面積約783方呎，原業主今年4月才以1,200萬元購入，原先打算自用。但近日以購入價放售，減價至1,195萬元沽出，呎價約15,262元，帳面已蝕5萬元，另出貨損失印花稅及佣金等使費。

近日新盤市場都掀起減價潮，半新盤即時受壓，不少業主選擇止蝕。消息稱，LP10第1A座一個中層單位，實用面積約640方呎，套兩房間隔，原業主於2021年以約975萬元一手購入，近日以每方呎約12,703元轉手，期間帳面蝕逾160萬元。

明翹匯傳虧損26% 市場消息又指，青衣明翹匯2座高層C室，實用面積約413方呎，成交價555萬元，呎價約13,438元。原業主2019年以近750萬元一手購入單位，持貨約5年帳面虧損逾190萬元，期間樓價跌幅近26%。

此外，同區私人屋苑再錄低價成交，做價僅險守「3球」。市場消息透露，美景花園5座低層H室，實用面積約329方呎，原則兩房間隔，近日僅以305萬元售出，呎價約9,271元。原業主早於2015年購入上址，當時做價約350萬元，持貨約9年轉手，帳面貶值約45萬元或約12.9%。

沙田名日‧九肚山2座一個兩房單位，實用面積約505方呎，去年底叫價710萬元，市傳減價至632萬元成交，呎價約12,515元。一手業主於2020年購入上址，帳面蝕逾220萬元，貶值幅度約26%。

元朗YOHO Town過去周末連錄買賣。中原王勤學表示，包括2座中層B室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以525萬元沽出，呎價約13,359元。原業主於2020年9月以630萬元買入，持貨約4年帳面蝕105萬元，單位貶值約16.7%。

縉庭山售價見3字頭 荃灣縉庭山相隔10年再錄「3字頭」買賣。美聯鍾家豪指，屋苑1座中低層F室一房戶，實用面積約282方呎，向作收租之用，累減約100萬元，以399.8萬元售出，呎價約14,177元。同類型單位對上低於400萬元成交要追溯至2014年。

近日二手市場蝕讓個案