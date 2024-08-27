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●藍籌國藥控股(01099)今年上半年收入按年跌2.06%至2,947.26億元（人民幣‧下同），純利按年倒退9.75%至37.03億元，不派中期息。期內，醫藥分銷分部收入按年微升0.47%至2,264.94億元，增長放緩乃帶量採購、國談品種降價等政策實施所致，器械分銷分部收入按年跌7.08%，醫藥零售分部收入按年跌6.43%，原因是零售藥品市場收縮。
●中化化肥(00297)今年上半年營業額按年升4.21%至136.8億元（人民幣‧下同），純利按年升4.68%至10.5億元，不派中期息。
●勝利管道(01080)今年上半年虧損2,371.6萬元人民幣，按年收窄58.64%，不派中期息，期內毛利率按年擴6.78個百分點至11.02%，主要是毛利率較高國家管線及防腐處理業務佔比大幅增加。
●交銀國際(03329)今年上半年收益及其他收入2.85億元，按年大跌40.79%；總支出6.76億元，在入不敷支之下，半年錄虧損3.55億元，與去年同期虧損3.73億元略有收窄；每股虧損0.13元，不派息。
●光大環境(00257)今年上半年純利按年倒退11.88%至24.53億元，中期息維持每股14仙；尚未分拆上市的環保能源項目建造及營運業務，期內經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌15.05%至40.15億元。
●藥師幫(09885)今年上半年收入按年升10.6%至88.13億元（人民幣‧下同），列帳純利2,182萬元，按年虧轉盈，經調整淨利潤按年升30.27%至9,141.1萬元，不派中期息。
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