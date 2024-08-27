澳新估日央行10月加息

日本央行行長植田和男的鷹派言論為日圓提供支持。澳新銀行駐悉尼外匯研究主管Mahjabeen Zaman指出，股市和日圓匯價波動，並沒有真正改變植田的鷹派觀點，相信日本央行的加息進程還未完成，預期日本央行可能在10月加息。他又料，日圓兌每美元年底前將達到148，即每百日圓兌約5.26港元。

此外，日本自民黨前幹事長石破茂周末宣布將競選黨總裁，民調顯示石破茂目前支持度最高。本月初，石破茂曾表示支持日本央行逐步加息的政策，認為貨幣政策正常化可以壓低物價並提高產業競爭力。日圓兌每美元昨日曾報143.85，每百日圓兌約5.42港元。

日經平均指數昨日下跌254點或0.66%，收報38,110點；東證指數（TOPIX）下跌23點或0.87%，收報2,661點。出口相關股受壓，豐田、日產及本田跌幅介乎2至4%；另半導體股東京電子（Tokyo Electron）及測試設備商愛德萬測試（Advantest）均跌逾2%。

韓推動力電池認證制 鄰近的南韓當局據報昨日決定執行電動車電池資訊公開義務制，提早於今年實施動力電池認證制，並會為全國所有消防署配備電動車專用滅火設備，且計劃與汽車行業協商後，每年免費進行動力電池安全性測試。

另一方面，南韓產業通商資源部公布，新版《外國者投資促進法施行令》將從今日起施行，加大對外國投資者的審查力度，以加強經濟安全保護。在新規下，即使外國投資者未有進行申報，行政廳亦有權對有危害國家安全風險的外國投資者進行審查；同時外國投資者對擁有國家尖端戰略技術的企業進行投資亦會被列為安全審查目標。