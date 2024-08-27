加拿大向華電動車鋼鋁加徵關稅

加拿大政府宣布，10月1日開始向中國製造電動車加徵100%關稅，增幅與美國看齊，計及原先就有的6.1%，中國製電動車的進口關稅高達106.1%，而且亦適用於若干混能乘用車、貨車和巴士。

不僅如此，加拿大亦決定向來自中國的鋼鐵和鋁，加徵25%關稅，10月15日生效。同時就是否向電池、電池組件、半導體、太陽能設備、關鍵礦物等其他中國貨加徵關稅，展開為期30天的諮詢。

獲創始人增持 小鵬漲7% 總理杜魯多批評，中國在全球市場有不公平的競爭優勢，威脅加拿大的關鍵產業，砸爛加國汽車及金屬產業工人的飯碗。

不過，華泰證券發表報告，預計小鵬在智駕領域保持領先優勢，2024至2026年汽車銷量為估計分別為24萬輛、36萬輛及46萬輛，收入預測分別為603億元（人民幣‧下同）、852億元及1,033億元，維持給予「買入」評級，目標價由64.07港元降至53.39港元。星展將小鵬今、明兩年虧損預測分別下調11%及10%，其目標價由47.3港元下調至40港元，維持「買入」評級。

另內媒引述天眼查資料顯示，由小鵬旗下廣東匯天飛行汽車全資持股廣州匯天飛行汽車製造近日成立，註冊資本5億元。