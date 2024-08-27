金價企穩2500美元 美銀：未見頂可續買

美國聯儲局主席鮑威爾明確表示減息的時機到了，國際金價企穩在每安士2,500美元水平，昨日現貨金價曾報2,524.7美元，升0.49%。早在4月已預測金價將突破2,500美元的美國銀行認為，金價尚未見頂，即使已突破2,500美元，可以繼續買入！

波蘭再掃 冀金儲佔兩成 美國銀行策略師Michael Hartnett近日發表報告指，目前金價確實很高，徘徊在歷史高點附近，但基於聯儲局減息可能引發明年通脹反彈，金價「天花板」有望再往上抬高，即使目前已大漲一波，仍可持續分批買入。據美銀早前預期，金價在未來12至18個月內，可挑戰3,000美元大關。

由於通脹會吃掉現金購買力，當預視通脹壓力趨升，投資者一般傾向買進貴金屬來保住財富，從而利好黃金等貴金屬走勢。事實上，今年以來，金價已累升逾兩成，主要是美債價格上漲帶動各國央行積極買金，以實現儲備多元化，抵禦宏觀經濟的不確定性及地緣政治風險，加劇金價愈漲愈有。畢竟債台高築的美國，美元信用已不如前，再結合金融制裁的風險，各國都主動減少對美元作為儲備及貿易支付結算的依賴。

據世界黃金協會的數據，全球央行在今年上半年共增購483噸黃金，按年增長5%。其中波蘭央行次季大舉增購黃金，數量約19噸，黃金儲備增至377.4噸，與印度並列為全球最大的央行黃金買家。外媒引述波蘭央行行長Adam Glapinski稱，將續買黃金，目標是將貴金屬佔國家儲備的比例提升至20%，目前該比例約14.7%。

除了波蘭和印度外，土耳其央行今年亦大幅增加黃金儲備，第二季新增15噸，年初至今累計買入45噸黃金；另約旦、卡塔爾、俄羅斯、烏茲別克、吉爾吉斯、伊拉克及捷克等多國央行也在第二季買入大量黃金。中國雖然近月暫停買金，但分析指末季好可能又再重新買入。

比特幣6.5萬成心理關口 至於有「數碼黃金」之稱的加密貨幣比特幣（Bitcoin），昨日在每枚63,900美元水平徘徊，以太幣則處2,740美元水平，短線比特幣在65,000美元及以太幣在2,800美元都是一個心理關口。10X Research預測，市場關注本周英偉達（Nvidia）業績及美國PCE通脹，故本周對於年底前比特幣的價格趨勢頗為關鍵，料短期比特幣波幅介乎56,000至70,000美元。