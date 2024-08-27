產經

中石油半年賺886億

中石油上半年以油站為主的銷售分部經營溢利按年跌逾7%。 中石油上半年以油站為主的銷售分部經營溢利按年跌逾7%。
中石油上半年以油站為主的銷售分部經營溢利按年跌逾7%。
上季經營溢利增速降 受累煉油毛利收窄
港股今年表現最耀眼的「中特估」之一中國石油(00857)公布中期業績，今年上半年純利按年升3.91%至886.11億元（人民幣‧下同），單計次季純利按年升3.07%至429.28億元，其下游煉油及化工業務比中國石油化工(00386)更賺錢，可惜上季煉油部門經營溢利仍顯著倒退，拖累增長步伐。中石油中期息每股0.22元，按年升4.76%，派息比率略升至45.5%。
上半年純利增長慢過首季，代表次季轉弱。單看次季，中石油經營溢利按年升3.72%至603.88億元，增速不及首季的5.16%，原因正是煉油業務經營溢利按年瀉61.23%至35.33億元，主要是「毛利空間收窄」，但已提升特色煉油產品的產量和銷量，並好過中石化轉虧。
跟中石化類似，中石油上半年柴油銷量按年跌5.63%，連汽油都跌2.67%，以油站為主的銷售分部經營溢利按年跌7.68%，但單計次季按年升19.79%。
中石化上季化工業務經營虧損按年收窄約35%，中石油上季相關經營溢利更按年增長1.58倍至19.81億元。就上半年而言，中石油稱，內地化工市場改善，且公司持續優化生產方案和產品結構，努力提升高附加值化工新產品和新材料產量和銷量。
昆能純利33億 增2.5%
中石油天然氣銷售部門經營溢利按年升19.01%，原因是大力拓展直銷和終端客戶，並降低綜合採購成本。旗下昆侖能源(00135)上半年純利33.05億元，按年升2.57%，首派中期息每股0.1641元，派息比率約43%；期內天然氣總銷售量按年升10.55%，零售部分按年升10.24%，增速優於上周五放榜的新奧能源(02688)。
中石油上游油氣開發業務繼續成為盈利支柱，次季經營溢利仍按年升9.37%至486.94億元；全年資本開支預算不變，上游維持2,130億元。
中東戰事升溫，布蘭特期油升幅昨晚曾擴至3.04%，每桶高見80.53美元。「三桶油」昨日做好，盈利較側重上游的中石油和中國海洋石油(00883)股價昨日分別升1.62%及1.22%，中石化升1.17%。
中石化財務總監壽東華預期，油價會繼續在中高位震盪，加上暑假、中秋假期及十一長假期將帶動出行需求，推升成品油需求，並支持油價，公司會靈活調整產品結構，包括降低柴油銷售佔比、增強特色產品，應對市場波動。
中石化冀化工業務扭虧
然而，她表示，市場需求疲軟之際，公司進口原油佔比大，地緣政治及匯價等又推高運費等成本，拖累了煉油業務毛利下跌，但匯率開始回穩，中國經濟穩中向好，有利整體業務發展。中石化高級副總裁萬濤指，化工面對「供應強、需求弱」、原料成本升幅高於產品價格升幅等問題，會爭取全年扭虧為盈。
中石油中期業績摘要中石油中期業績摘要
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