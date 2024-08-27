中石油半年賺886億

上半年純利增長慢過首季，代表次季轉弱。單看次季，中石油經營溢利按年升3.72%至603.88億元，增速不及首季的5.16%，原因正是煉油業務經營溢利按年瀉61.23%至35.33億元，主要是「毛利空間收窄」，但已提升特色煉油產品的產量和銷量，並好過中石化轉虧。

跟中石化類似，中石油上半年柴油銷量按年跌5.63%，連汽油都跌2.67%，以油站為主的銷售分部經營溢利按年跌7.68%，但單計次季按年升19.79%。

中石化上季化工業務經營虧損按年收窄約35%，中石油上季相關經營溢利更按年增長1.58倍至19.81億元。就上半年而言，中石油稱，內地化工市場改善，且公司持續優化生產方案和產品結構，努力提升高附加值化工新產品和新材料產量和銷量。

中石油上游油氣開發業務繼續成為盈利支柱，次季經營溢利仍按年升9.37%至486.94億元；全年資本開支預算不變，上游維持2,130億元。

中石化財務總監壽東華預期，油價會繼續在中高位震盪，加上暑假、中秋假期及十一長假期將帶動出行需求，推升成品油需求，並支持油價，公司會靈活調整產品結構，包括降低柴油銷售佔比、增強特色產品，應對市場波動。

中石化冀化工業務扭虧 然而，她表示，市場需求疲軟之際，公司進口原油佔比大，地緣政治及匯價等又推高運費等成本，拖累了煉油業務毛利下跌，但匯率開始回穩，中國經濟穩中向好，有利整體業務發展。中石化高級副總裁萬濤指，化工面對「供應強、需求弱」、原料成本升幅高於產品價格升幅等問題，會爭取全年扭虧為盈。

中石油中期業績摘要