康師傅6個月純利增15%
藍籌康師傅控股(00322)旗下飲品及即食麵兩大業務分部盈利雙雙上升，帶動上半年整體收益按年略增0.71%至412.01億元（人民幣‧下同）的情況下，總純利大增15.12%至18.85億元，每股盈利33.46分，維持不派中期股息。
佔集團總收益約65%的飲品業務為上半年的盈利增長引擎，飲品業務的收益升幅不足2%，但分部盈利飆25.87%，期內透過產品組合優化，飲品的毛利率提高2.5個百分點至35.2%，集團整體毛利率升2.1個百分點至32.6%。
受市場承壓與產品結構調整關係，即食麵業務的收入比去年同期倒退近1%，錄138.13億元，但因原材料及產品組合優化，有利其毛利率增加1.3個百分點至27.1%，該分部盈利亦升逾半成至8.49億元。
據康師傅的業績演示材料，上半年的資本支出高達18.85億元，但集團積極推進財務數碼化轉型，同時奉行穩健的現金策略，並有效推動資產活化工作，預計將帶來穩定現金淨流入。截至6月底止，淨負債與資本比率從去年底的負7.3%，進一步跌至負23%。
味千轉蝕 資本開支飆
反觀早已發出盈警的味千（中國）(00538)，認為疫情後經濟復甦難以為繼，加上餐飲業競爭激烈，導致門店客流量減少，因而拖累上半年營業額按年跌逾6%至8.26億元。同時經濟環境欠佳，也導致資產估值下降，令該企其他收益及虧損方面錄得淨虧損約6,175.5萬元，有別於去年同期的7,007.7萬元淨收益，半年股東應佔虧損約715.7萬元，按年盈轉虧，每股虧損0.01元，不派中期息。
儘管經濟前景不明朗，該企在風險可控的情況下擴大餐廳網絡，導致資本開支大增近七成至4,755.4萬元。6月底止，餐廳數目共575家，按年多6家。惟中港兩地的餐廳經營業務上，香港分部業績轉蝕25.4萬元，內地分部業績亦勁挫94.57%。
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