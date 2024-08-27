康師傅6個月純利增15%

佔集團總收益約65%的飲品業務為上半年的盈利增長引擎，飲品業務的收益升幅不足2%，但分部盈利飆25.87%，期內透過產品組合優化，飲品的毛利率提高2.5個百分點至35.2%，集團整體毛利率升2.1個百分點至32.6%。

受市場承壓與產品結構調整關係，即食麵業務的收入比去年同期倒退近1%，錄138.13億元，但因原材料及產品組合優化，有利其毛利率增加1.3個百分點至27.1%，該分部盈利亦升逾半成至8.49億元。

據康師傅的業績演示材料，上半年的資本支出高達18.85億元，但集團積極推進財務數碼化轉型，同時奉行穩健的現金策略，並有效推動資產活化工作，預計將帶來穩定現金淨流入。截至6月底止，淨負債與資本比率從去年底的負7.3%，進一步跌至負23%。

儘管經濟前景不明朗，該企在風險可控的情況下擴大餐廳網絡，導致資本開支大增近七成至4,755.4萬元。6月底止，餐廳數目共575家，按年多6家。惟中港兩地的餐廳經營業務上，香港分部業績轉蝕25.4萬元，內地分部業績亦勁挫94.57%。