建滔首6月盈利15億 退出內地住宅市場
建滔集團(00148)今年上半年盈利15.06億元，按年升8.44%；每股盈利1.36元，派中期息每股0.4元。期內，營業額按年增加9.06%至204.15億元，惟房地產部門總營業額按年下跌12%。主席張國榮表示，內地房地產市場空置率高企，集團近5年已無再買地，亦計劃退出商品房市場，現以去庫存為主。
建滔板多賺72% 派息倍增
他指出，集團在英國、香港、內地華東及華南地區也有投資物業，主要用作收租，能有效分散風險，並帶來穩定的現金流，預計全年租金可達14億元，未來會繼續留意收購機會。
至於早前入稟法院提出對內房企碧桂園(02007)清盤呈請，張氏重申，與碧桂園前主席楊國強仍是好朋友，惟「唔告唔得，否則股東會告我」。執行董事張家成補充，目前與碧桂園主要透過律師方面接觸。
同系建滔積層板(01888)上半年多賺72.36%至7.27億元，每股基本盈利23.3仙，派中期息12仙，按年升一倍；營業額86.38億元，按年增6.51%。
建滔積層板主席張國華指，受惠傳統電子消費市場、電動車市場的需求增長，帶動覆銅面板需求，期內出貨量按年升16%，月平均出貨量達860萬張，計劃下半年在泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合海外客戶需求。他又指，上半年銅價大幅飆升，增加覆銅面板部門原材料價格，但成本能轉嫁至客戶，還能提升部門的毛利率。
張國榮強調，集團從來不做對沖，亦不會借錢投資，因潛在的風險太大，特別是在波動市下，一旦被「Call Loan（要求提前還款）」就麻煩。
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