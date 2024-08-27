建滔首6月盈利15億 退出內地住宅市場

建滔板多賺72% 派息倍增 他指出，集團在英國、香港、內地華東及華南地區也有投資物業，主要用作收租，能有效分散風險，並帶來穩定的現金流，預計全年租金可達14億元，未來會繼續留意收購機會。

建滔積層板主席張國華指，受惠傳統電子消費市場、電動車市場的需求增長，帶動覆銅面板需求，期內出貨量按年升16%，月平均出貨量達860萬張，計劃下半年在泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合海外客戶需求。他又指，上半年銅價大幅飆升，增加覆銅面板部門原材料價格，但成本能轉嫁至客戶，還能提升部門的毛利率。

張國榮強調，集團從來不做對沖，亦不會借錢投資，因潛在的風險太大，特別是在波動市下，一旦被「Call Loan（要求提前還款）」就麻煩。