拼多多上季核心多賺1.2倍 預告競爭激 股價曾冧三成

雖然該公司的業務擴張仍處於高速階段，但相比起今年首季已有放緩的勢頭。拼多多董事長陳磊直言︰「雖然過去數季度穩鍵進展鼓舞人心，但我們看到前方有許多挑戰。」財務副總裁劉珺則表示，未來由於競爭加劇及外部挑戰「收入增長將不可避免地面臨壓力。」

受到增長放緩、管理層對前景的保守言論拖累，拼多多股價於周一美股早段曾跌31.19%，低見96.24美元。劉珺更提到，隨着公司持續堅定地進行投資，盈利能力也可能會受到影響。要知道拼多多本身就是主打低價商品，其利潤空間本來就不高，加上不斷投資於跨境電商平台Temu，其業務前景難免會引起市場的疑慮。

事實上，從經營利潤率來看，該公司上季達到33.55%，好過一年前同期的24.32%，反映出其盈利能力仍在改善，只不過市場明顯對於宏觀環境不看好，因此管理層的言論也被放大。

同時，拼多多亦宣布投入更多資源扶持新質商家，並推出交易手續費減免計劃，預計未來一年內為商家減免100億元的手續費。這類補貼措施或多或少加深了投資者的擔憂。