安樂工程半年純利瀉65% 狠削派息

值得留意的是，該公司在美國的聯營企業上半年錄得一次性保險索償收入淨額3,100萬元，剔除集團所分佔的1,520萬元，上半年經調整純利約6,720萬元。

行政開支升13% 上半年，安樂工程的整體毛利率按年下跌1.4個百分點至14.6%，並提到屋宇裝備工程業務及環境工程業務的毛利率下降。與此同時，期內行政開支按年上升13.38%至3.6億元，就算剔除去年下半年收購兩家英國附屬公司應佔的行政開支1,570萬元，仍按年增加8.5%，主要是由於年薪增加和其他行政開支上升。

財務狀況方面，6月底，安樂工程的資產負債比率為23.9%，比去年12月底急升8.8個百分點，主要是上半年提取了活化貸款及短期綠色貸款，同時已抵押近9.39億元的資產，按半年多9.94%，作為一般短期銀行融資、按揭貸款等的擔保。

安樂工程股價昨日逆市下跌，曾低見0.95元的逾半年低位，收報0.97元，跌幅2.02%。