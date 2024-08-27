華財政缺口擴至3.78萬億

首7月收入減2.6% 增值企業個人所得稅均降逾5% 由於主要稅收收入突破10萬億元（人民幣‧下同）大關，加上非稅收入延續雙位數增長，內地今年首7個月一般公共預算財政赤字略為收窄至1.98萬億元，但計及政府基金預算赤字約1.8萬億元，首7個月財政缺口規模仍達3.78萬億元，比今年上半年再擴大半成。

上月賣地收入縮四成 財政部昨公布，首7個月一般公共預算收入13.56萬億元，按年減2.6%；扣除特殊因素影響後，增長1.2%左右。分稅收和非稅收入看，稅收收入貢獻11.12萬億元，仍降5.4%，重大稅種包括內地增值稅、企業所得稅，以及個人所得稅均見下滑，各挫5.2%、5.4%及5.5%。

該部門解釋，增值稅主要受去年同期基數較高、政策翹尾減收等因素影響，個人所得稅則受去年中提高個人所得稅專案附加扣除標準政策翹尾減收等影響。不過，成品油、捲煙、酒等產銷增長，令內地消費稅增5.5%；且進口貨物增值稅及消費稅升1.8%，與一般貿易進口增長態勢基本脗合。

單計7月，一般公共預算財政收入僅錄1.97萬億元，按年減少1.89%，其中，非稅收入只有2,590億元，較6月的5,383億元大減超過一半。同時，7月土地出讓收入按年下降40.3%至2,500億元，創有數據以來最大跌幅。財政部昨承認，今年來財政收入低位運行，但隨着宏觀政策落地見效，經濟回升向好態勢不斷鞏固，加上特殊因素影響逐步消退，相信將對後幾個月財政收入增長形成支撐，又指地方政府債務風險整體緩解，隱性債務規模逐漸下降。

券商估增發國債填氹 然而，不少分析仍估計，財政政策將加大支持力度，換言之，財政赤字在經濟轉型之際或有增無減，擴大國債增發規模彌補收入缺口，可能事在必行。內地券商西部證券分析認為，在內地經濟不及預期的情景下，若下半年財政收入繼續下滑，或地方債發行遲遲不能跟上進度，追加預算赤字、發行新增國債，是財政政策更好的選項。

財政部昨亦透露，首7個月各地發行新增地方政府專項債1.77萬億元，相對全年3.9萬億元的額度而言，目前發行進度約45%。下一步將會同相關部門指導督促地方進一步加快專項債發行使用進度，提高專項債資金使用效益。民生銀行首席經濟學家溫彬預期，第三季和第四季度政府債總發行量均超過3萬億元，8月政府債淨融資或達1.7萬億元左右。

值得留意是，首7個月證券交易印花稅按年仍減55%至576億元，單計7月亦降六成。由於去年8月底內地推證券交易印花稅減半徵收的政策，今年同期起證券交易印花稅亦應相對下降。

人行放水 人幣8個月高 貨幣政策方面，中國人民銀行昨在公開市場縮量續做3,000億元的一年期中期借貸便利（MLF），低於月中到期的4,010億元規模。惟同日大手進行4,710億元的7天期逆回購操作，對沖後單日淨投放4,189億元，計及MLF操作，全口徑仍舊「放水」以支撐短期流動性的需求。

人民幣匯價更重現強勢，昨日由官方開出的中間價報7.1139兌每美元，按日急升219點子，創近兩個半月來高位。人民幣在岸價下午4時30分收報7.1188，跟升180點子，即期匯率曾創7.1139的8個月高位；離岸價更一度升穿7.11關，高見7.107水平，即每百港元兌約91.15元人民幣。

今年首7個月內地財政收支偏弱