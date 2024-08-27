聯儲減息半厘機會升 美匯指數逾一年最低

芝商所FedWatch工具顯示，上周五美國聯儲局主席鮑威爾放話「是時候調整貨幣政策」，交易員隨即押注美國下月減息半厘的機會上升，周一處於36.5%，遠高於一個月前的11.3%。美匯指數周一亞洲早段低見100.53，創去年7月中之後新低，但也有分析擔心，非美貨幣有回調風險。

主要非美貨幣在高位整固，英鎊在2022年2月後的高位附近徘徊，昨高見1.3232美元，或10.3106港元。同樣已進入減息周期的歐元，以一點子之差突破上周五所創的去年7月後高位，高見1.1202，兌港元報8.7173。

留意非美貨幣回調風險 澳洲央行連「放鴿」也沒有，迄今仍堅持未到考慮減息的時候，但澳元觸及67.98美仙後稍有回吐，低見67.7美仙，跌0.32%，兌港元低見5.2788。

減息預期壓低美國國債孳息率，星展香港環球市場策略師李若凡表示，這會利好利率較低的貨幣。接下來，比起通脹率，聯儲局或更關心就業數據，因此繼續密切留意首次申領失業救濟金人數，以及9月6日公布的非農業職位數據。

她又直言，由於美元超賣，歐元、英鎊、瑞郎、加元、新加坡元等已超買，須警惕回調風險，尤其是如果即將公布的數據不支持聯儲局9月減息半厘。

德商業預測指數3連跌 於美匯指數權重過半的歐元之所以升不起來，原因包括歐元區最大經濟體德國的前景烏雲密布。Ifo經濟研究所的德國商業預測指數，8月份報86.8，雖說好過預期，但也連跌3個月，兼創6個月新低。該所主席菲斯特直言，德國經濟不僅是停滯不前，更是愈益步近危機，消費者及投資者的信心亟待提振，「德國比其他任何一個歐元國更需減息，但歐央行還是謹慎……德國乃至歐元區工資都大幅上升，麻煩在於德國消費者似乎不願花。」

美匯指數自高位大跌